Südkoreas Parlamentspräsident reist zu Feierlichkeiten zum Siegestag nach Peking

Photo : YONHAP News

Südkoreas Parlamentspräsident Woo Won-sik wird am 3. September an den Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag des Sieges teilnehmen.Woo folgt damit einer offiziellen Einladung Chinas, teilte sein Büro am Freitag mit.Laut Medienberichten hatte China zuvor auch die Teilnahme von Präsident Lee Jae Myung ins Auge gefasst. In Abstimmung mit Seoul entschied man sich schließlich, den Parlamentspräsidenten einzuladen.Begleitet wird Woo von Abgeordneten der Demokratischen Partei, der Partei Macht des Volkes sowie der Partei für den Umbau Koreas.Der in China begangene „Tag des Sieges“ erinnert an die Übergabe der japanischen Kapitulationsurkunde im Jahr 1945. Zum 70. Jahrestag 2015 hatte Präsidentin Park Geun-hye in Peking an einer Militärparade teilgenommen. Für ein südkoreanisches Staatsoberhaupt galt dies als ungewöhnlicher Schritt.