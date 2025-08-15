Gallup Korea: Zustimmung für Präsident Lee auf 56 Prozent gesunken

Photo : YONHAP News

Die Zustimmung zur Amtsführung von Präsident Lee Jae Myung ist auf 56 Prozent gefallen.Das sind drei Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche, es ist außerdem die zweite Woche in Folge mit einem Minus. Das ergab eine Umfrage, die Gallup Korea vom 19. bis 21. August landesweit bei 1.004 Wahlberechtigten ab 18 Jahren durchführte. Laut den am Freitag veröffentlichten Ergebnissen bewerteten 35 Prozent die Arbeit Lees negativ.Als wichtigsten Grund für die positive Bewertung nannten 15 Prozent der Befragten Wirtschaft und Lebensunterhalt. Bei den negativen Bewertungen dominierte erneut die Sonderbegnadigung zum Unabhängigkeitstag mit 21 Prozent.Bereits in der Vorwoche war Lees Zustimmung um fünf Prozentpunkte auf 59 Prozent gesunken. Auch damals war die Begnadigung der am häufigsten genannte Kritikpunkt.Bei der Parteipräferenz kam die regierende Demokratische Partei auf 44 Prozent, die größte Oppositionspartei Macht des Volkes auf 25 Prozent.Das Konfidenzniveau liegt bei 95 Prozent, die Fehlerquote bei plus/minus 3,1 Prozentpunkten.