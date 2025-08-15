Zum Menü Zum Inhalt

Kultur

Zahl der Besucher im Koreanischen Nationalmuseum stark gestiegen

Write: 2025-08-22 14:40:48Update: 2025-08-22 17:09:52

Zahl der Besucher im Koreanischen Nationalmuseum stark gestiegen

Photo : YONHAP News

Mehr als vier Millionen Menschen haben im bisherigen Jahresverlauf das Koreanische Nationalmuseum besucht.

Zwischen 1. Januar und 20. August zählte das Haus 4.073.006 Gäste. Das sind rund 1,7-mal so viele wie im Vorjahreszeitraum (2.333.976).

Im Jahr 2023 verzeichnete das Museum insgesamt 4.180.285 Besucher und belegte damit laut dem Kunstmagazin „The Art Newspaper“ weltweit Rang sechs. Hält der Trend an, dürfte 2025 ein neuer Rekord fallen.

Für zusätzliches Interesse sorgt der anhaltende Erfolg des Netflix-Animationsfilms „KPop Demon Hunters“. Auch das Merchandise-Sortiment des Museums profitiert daher von einer Sondernachfrage.
