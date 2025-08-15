Zum Menü Zum Inhalt

Präsident Lee kündigt Rekordhaushalt für Forschung und Entwicklung an

Write: 2025-08-22 14:41:26Update: 2025-08-22 17:08:29

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung will den Haushalt für Forschung und Entwicklung im kommenden Jahr auf 35,3 Billionen Won (25,3 Milliarden Dollar) erhöhen.

Bei der Plenarsitzung des präsidialen Beirats für Wissenschaft und Technologie betonte Lee, Wissenschaft und Technologie seien zentrale Pfeiler der Zukunftsstrategie des Landes.

Mit Blick auf die künstliche Intelligenz sprach Lee von einer „goldenen Stunde“ in den kommenden zwei bis drei Jahren. Sollte dieses Zeitfenster verpasst werden, drohte Südkorea dauerhaft zum Nachzügler zu werden.

Das geplante Budget liegt rund 20 Prozent über dem des laufenden Jahres. Es wäre ein neuer Höchststand, falls es tatsächlich beschlossen wird.
