Präsident Lee in den USA eingetroffen

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung ist gleich im Anschluss an seinen Besuch in Japan in die USA weitergereist.Er traf dort am Sonntagnachmittag (Ortszeit) auf der Joint Base Andrews nahe Washington zu einem dreitägigen Besuch ein.Lee wird am Montag mit US-Präsident Donald Trump zu einem Gipfeltreffen zusammenkommen.Bei den Gesprächen werden voraussichtlich Einzelheiten der im Juli abgeschlossenen Zollverhandlungen, die Modernisierung des Bündnisses und die nordkoreanische Nuklearfrage erörtert.Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht außerdem, inwieweit empfindliche Themen wie die Erhöhung der Verteidigungsausgaben, die Übergabe der Befehlsgewalt an Südkorea in Kriegszeiten und die Verbesserung des bilateralen Nuklearabkommens behandelt werden.Am Dienstag, dem letzten Besuchstag, wird er die von der Hanwha Group übernommene Werft in Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania besuchen.