Innerkoreanisches

Vor Südkorea-USA-Gipfel: Nordkorea testet neue Boden-Luft-Raketen

Write: 2025-08-25 09:56:17Update: 2025-08-25 10:06:10

Vor Südkorea-USA-Gipfel: Nordkorea testet neue Boden-Luft-Raketen

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat neue Flugabwehrraketen getestet. 

Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Sonntag, dass am Samstag zwei Typen neuer, verbesserter Boden-Luft-Raketen getestet worden seien. 

Das Generalbüro für Raketen habe den Test im Beisein von Machthaber Kim Jong-un durchgeführt, hieß es.

Die Nachrichtenagentur veröffentlichte mehrere Bilder als Beleg dafür, dass die Raketen Ziele in der Luft trafen und abschossen. Jedoch wurden keine Raketenstartrampen gezeigt. 

Es ist das erste Mal, dass Nordkorea Fotos vom Abfangen eines Marschflugkörpers veröffentlichte. Die Rakete weist offenbar Ähnlichkeiten mit der russischen Flugabwehrrakete Tor auf.

Dies deutet darauf hin, dass Nordkorea seine neuen Flugabwehrraketen mit russischer Technologie verbesserte. Das Land hatte im März bekannt gegeben, mit der Massenproduktion einer neuen Boden-Luft-Rakete begonnen zu haben. 

Die Erprobung der Raketen fand vor dem USA-Besuch des südkoreanischen Präsidenten Lee Jae Myung und dessen Gipfel mit US-Präsident Donald Trump statt.
