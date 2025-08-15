K-Pop-Gruppen mit chinesischem Musikpreis ausgezeichnet

Photo : YONHAP News

Mehrere K-Pop-Gruppen sind mit einem chinesischen Musikpreis ausgezeichnet worden.Nach Branchenangaben fanden am Freitag und Samstag in Macau die TMElive International Music Awards statt. Veranstalter ist die Tencent Music Entertainment Group, die über die größte Musik-Streaming-Plattform in China verfügt.Aespa wurde als internationale Gruppe des Jahres und in zwei weiteren Kategorien ausgezeichnet. Auch Riize, NCT Wish und Illit erhielten Preise.Bei der Preisverleihung traten mehrere K-Pop-Interpreten auf, darunter die Girlgroups Hearts2Hearts und STAYC.Dies weckt in der südkoreanischen Musikindustrie Erwartungen, dass die von der chinesischen Regierung verhängten Restriktionen für koreanische Kultur schließlich gelockert werden könnten.