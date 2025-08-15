Sondergesandte überreichen in China Schreiben von Präsident Lee

Photo : YONHAP News

Sondergesandte von Präsident Lee Jae Myung für China haben sich am Sonntag mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi getroffen.Bei einem Treffen in Peking übergab die Delegation dem Minister ein persönliches Schreiben Lees an den chinesischen Präsidenten Xi Jinping.Wang begrüßte den Besuch der Sondergesandten in China. Er sagte, China sei bereit, mit Südkorea zusammenzuarbeiten, um die substanzielle Zusammenarbeit zu vertiefen, die Gefühle der Völker füreinander zu verbessern und die gemeinsamen Interessen zu vertiefen. Dadurch sollte dafür gesorgt werden, dass sich die bilateralen Beziehungen in den richtigen Bahnen langfristig und stabil weiterentwickeln.Der Delegationsleiter Park Byeong-seug äußerte die Hoffnung, dass beide Länder anlässlich des China-Besuchs der hochrangigen Delegation der neuen Regierung gemeinsam daran arbeiten, die in den letzten Jahren „verwickelten“ bilateralen Beziehungen wieder in normale Bahnen zu lenken.Der ehemalige Parlamentschef bat um eine Teilnahme von Präsident Xi am Gipfeltreffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC), das Ende Oktober im südkoreanischen Gyeongju eröffnet wird.Die Delegation wird am Dienstag mit Vizepräsident Han Zheng und dem Vorsitzenden des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses, Zhao Leji, zusammentreffen.