„KPop Demon Hunters“ führt nordamerikanische Kinocharts an

Photo : YONHAP News

Der Netflix-Animationsfilm „KPop Demon Hunters“ hat offenbar die Spitzenposition in den nordamerikanischen Kinocharts erreicht.Das US-Magazin „Variety“ schrieb am Sonntag, dass der Zeichentrickfilm durch Sonderaufführungen am Samstag und Sonntag in Nordamerika schätzungsweise 18 bis 20 Millionen US-Dollar eingespielt habe.Es wird davon ausgegangen, dass „KPop Demon Hunters“ damit vor dem Horrorfilm „Weapons“ liegt, der am dritten Wochenende nach der Veröffentlichung 15,6 Millionen Dollar eingespielt haben dürfte. Ursprünglich war „Weapons“ auf Platz eins erwartet worden.Das Ergebnis gilt insofern als ungewöhnlich, als es sich nicht um einen regulären Kinostart handelt.Angesichts der großen Popularität von „KPop Demon Hunters“ nach dessen Start auf Netflix im Juni brachte der Streamingdienst die Produktion lediglich am Samstag und Sonntag in die Kinos in Nordamerika.