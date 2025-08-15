Laut Präsident Lee Zustimmung zu Flexibilität der US-Truppen in Korea nicht leicht

Photo : YONHAP News

Südkorea kann der Forderung der USA nach strategischer Flexibilität der US-Truppen in Korea (USFK) nicht leicht zustimmen.Das sagte Präsident Lee Jae Myung am Sonntag (Ortszeit) auf dem Weg von Tokio nach Washington an Bord der Präsidentenmaschine gegenüber Reportern.Es sei wahr, dass mehr Flexibilität der USFK gefordert werde. Es handele sich jedoch um eine Angelegenheit, mit der Südkorea nicht leicht einverstanden sein könne. Stattdessen müssten Diskussionen über eine zukunftsorientierte strategische Ausrichtung der USFK auch aus südkoreanischer Perspektive geführt werden, erklärte Lee.Zu den Zollverhandlungen mit den USA sagte er, dass man letztendlich zu einem realistischen und vernünftigen Ergebnis kommen werde.Es stehe außer Frage, dass die Republik Korea ein souveräner Staat sei. Er trage die Verantwortung, die Bürger, den Souverän, wenigstens nicht zu enttäuschen, selbst wenn er ihre Erwartungen nicht ganz erfüllen könne, hieß es.Auch nach der Möglichkeit, dass die USA eine weitere Marktöffnung für Agrar- und Viehzuchterzeugnisse verlangen werden, wurde Lee gefragt.In den USA gebe es die Auffassung, dass das Verhandlungsergebnis für Korea vorteilhaft sei. Auch auf Ebene von US-Ministerien gebe es Forderungen nach kleinen Änderungen (der Vereinbarung). Südkorea glaube jedoch, dass es nicht wünschenswert sei, eine einmal getroffene Einigung einfach wieder zu kippen, sagte Lee.