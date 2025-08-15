Nationales Nachfahr von Unabhängigkeitsaktivist erhält südkoreanische Staatsangehörigkeit

Ein Nachfahr eines Unabhängigkeitsaktivisten hat die südkoreanische Staatsangehörigkeit erworben.



Das Einwanderungsbüro Incheon teilte mit, dass am Freitag anlässlich des 80. Jahrestags der Unabhängigkeit 40 Ausländern feierlich Staatsangehörigkeitsurkunden überreicht wurden.



Zu ihnen zählt Lee Sung-bae (aus Fidschi), Nachfahr des verdienten Unabhängigkeitsaktivisten Lee Chang-woon, und Shin Gwan-beom (aus den USA), Veteran des Vietnamkriegs.



Lee Chang-woon war aufgrund seiner Aktivitäten für die Unabhängigkeit Koreas in den 1910er Jahren im Jahr 2013 posthum mit der Nationalmedaille, einem Verdienstorden für die Staatsgründung, ausgezeichnet worden.



Song So-young, Chefin des Einwanderungsbüros Incheon, rief die Teilnehmer der Zeremonie auf, zur Weiterentwicklung der Republik Korea beizutragen, die dank der kostbaren Opfer der Patrioten geschützt worden sei.



Im laufenden Jahr haben mit Stand Juli 8.467 ausländische Staatsbürger die südkoreanische Staatsangehörigkeit entweder neu erworben oder zurückerlangt.