„Energy Super Week “ in Busan gestartet

Photo : YONHAP News

Während der „Energy Super Week“ vom heutigen Montag bis Freitag findet in Busan eine Reihe von Veranstaltungen zum Energie-Bereich statt.Das Industrieministerium erklärte, es sei von großer Bedeutung, dass Südkorea als Vorsitzland der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) bei globalen Energiethemen eine führende Rolle spiele.Von Mittwoch bis Freitag findet die World Climate Industry Expo (WCE) 2025 im Messe- und Kongresszentrum Bexco statt. Die Expo wird gemeinsam von der südkoreanischen Regierung, der Internationalen Energieagentur (IEA) und der Weltbank veranstaltet.Von Montag bis Mittwoch werden die Ministertreffen Clean Energy Ministerial (16. Auflage) und Mission Innovation Ministerial (10. Auflage) abgehalten.Am Mittwoch und Donnerstag findet das 15. APEC-Energieministertreffen statt. Dazu kommen Regierungsdelegationen im Minister- und Vizeministerrang aus den 21 Mitgliedsländern der APEC sowie Vertreter von internationalen Organisationen und privaten Unternehmen zusammen. Sie werden sich mit globalen Angelegenheiten wie einer stabilen Stromversorgung für die Deckung des Strombedarfs und Energieinnovation mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz befassen.