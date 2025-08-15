Präsident Lee zu uneingeschränkter Diskussion mit Trump über Nordkorea bereit

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung ist zu einer uneingeschränkten Diskussion mit seinem US-Amtskollegen Donald Trump über Nordkorea-Angelegenheiten bereit.Das sagte er am Sonntag (Ortszeit) auf dem Weg von Tokio nach Washington an Bord der Präsidentenmaschine.Bei einem ursprünglich nicht geplanten Treffen mit der Presse sagte Lee, dass beim Gipfelgespräch mit Trump voraussichtlich die Themen Sicherheit, Verteidigungsausgaben und Zollverhandlungen auf der Tagesordnung stehen würden. Hierzu würden noch Arbeitsgespräche geführt.Er werde bei den Gesprächen den nationalen Interessen höchste Priorität einräumen und hoffe auf ein positives Ergebnis, sagte Lee.Was die Nordkorea-Politik anbelange, könne er selbst solche Themen ansprechen oder Präsident Trump. Er wolle ohne Einschränkungen über alles sprechen, was erforderlich sei.Lee teilte zudem seine Einschätzung mit, dass die Beziehungen zwischen Süd- und Nordkorea objektiv viel schlechter als in der Vergangenheit seien. Er wies auf eine gestiegene Feindseligkeit und Nordkoreas Fortschritte bei Atomwaffen und Raketen hin.Die Lösung wäre ein Dialog für die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel, betonte Lee.