Parlament verabschiedet weitere Überarbeitung des Handelsgesetzes

Die Nationalversammlung hat am Montag einen Gesetzentwurf zur weiteren Überarbeitung des Handelsgesetzes verabschiedet.Im Mittelpunkt des Entwurfs steht, dass börsennotierte Unternehmen mit einem Vermögen von mindestens zwei Billionen Won (1,4 Milliarden Dollar) zur Einführung eines kumulativen Abstimmungssystems verpflichtet sind. Damit soll das Stimmrecht von Kleinaktionären gestärkt werden.Die Vorlage sieht außerdem vor, dass die Zahl der Mitglieder des Audit Committee, des Prüfungsausschusses, die separat von anderen Vorstandsmitgliedern gewählt werden sollen, von derzeit einem auf zwei erhöht wird.Die Partei Macht des Volks (PPP) hatte ab Sonntag zum Filibuster gegriffen, um die Gesetzgebung zu verzögern. Ihre Abgeordneten boykottierten die Abstimmung. Die Abgeordneten der Reformpartei enthielten sich ihrer Stimme.Die PPP argumentierte, dass ausländisches Kapital die Managementrechte von Unternehmen bedrohen könnte.Die regierende Demokratische Partei (DP) begrüßte dagegen die Verabschiedung des Gesetzentwurfs. Damit sei man einem Kospi-Stand von über 5.000 Zählern einen Schritt näher gekommen.Der DP-Vorsitzende Jung Chung-rae erklärte, dass durch die Gewährleistung einer vielfältigen Zusammensetzung des Vorstands Entscheidungen aus Sicht allgemeiner Aktionäre und nicht aus Sicht des kontrollierenden Aktionärs ermöglicht würden.