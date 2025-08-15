Präsident Lee dankt Koreanern in USA für Beitrag zu festem Bündnis

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung hat sich bei Koreanern in den USA für deren Beiträge zur Festigung der Allianz zwischen Südkorea und den USA bedankt.Den Dank äußerte Lee bei einem Abendessen mit koreanischen Einwohnern am Sonntag (Ortszeit) in Washington.Die Koreaner in den USA hätten ihrem Vaterland sehr dabei geholfen, dem Kriegsfeuer standzuhalten, den Schmerz der Teilung zu überwinden und eine beeindruckende Industrialisierung und Demokratisierung zustande zu bringen, sagte Lee.Er würdigte vor allem die Führungsstärke der Koreaner. In dem Zusammenhang erwähnte er Andy Kim, der als erste koreanischstämmige Person ein Senatsmandat gewonnen hatte.Lee versprach außerdem Bemühungen, damit das Problem wegen der Herabsetzung der Altersgrenze für die doppelte Staatsbürgerschaft gelöst wird. Es handele sich dabei um eine seit Jahren bestehende Aufgabe für Koreaner in den USA.Nach dem aktuell gültigen Staatsangehörigkeitsgesetz in Südkorea dürfen Auslandskoreaner, die eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzen, erst ab dem Alter von 65 Jahren eine doppelte Staatsangehörigkeit haben.