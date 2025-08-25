Kospi dank Zinshoffnungen im Plus

Der Leitindex Kospi hat am Montag dank Zinshoffnungen im Plus geschlossen.
Der Index rückte um 1,3 Prozent auf 3.209,86 Zähler vor.
Letzte Woche hatte der Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, eine mögliche Zinssenkung im September angedeutet.
Die Anleger warteten nach Angaben der Nachrichtenagentur Yonhap zudem auf das Ergebnis des Gipfeltreffens zwischen Südkorea und den USA, das am Montag US-amerikanischer Zeit stattfindet.
Angesichts Hoffnung für eine engere Industriezusammenarbeit zwischen Südkorea und den USA hätten Aktien aus den Bereichen Atomkraft, Chips und Pharmazie zugelegt, wurde Lee Kyoung-min von Daishin Securities von Yonhap zitiert.