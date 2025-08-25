Kospi dank Zinshoffnungen im Plus

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Montag dank Zinshoffnungen im Plus geschlossen.Der Index rückte um 1,3 Prozent auf 3.209,86 Zähler vor.Letzte Woche hatte der Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, eine mögliche Zinssenkung im September angedeutet.Die Anleger warteten nach Angaben der Nachrichtenagentur Yonhap zudem auf das Ergebnis des Gipfeltreffens zwischen Südkorea und den USA, das am Montag US-amerikanischer Zeit stattfindet.Angesichts Hoffnung für eine engere Industriezusammenarbeit zwischen Südkorea und den USA hätten Aktien aus den Bereichen Atomkraft, Chips und Pharmazie zugelegt, wurde Lee Kyoung-min von Daishin Securities von Yonhap zitiert.