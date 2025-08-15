Südkorea mit weltweit höchster Geburtenrate höhergradiger Mehrlinge

Photo : YONHAP News

Südkorea hat weltweit die höchste Geburtenrate höhergradiger Mehrlinge aufzuweisen.Dies geht aus einem am Montag veröffentlichten Bericht des Koreanischen Instituts für Gesundheit und Soziales hervor.Laut dort genannten Daten wurden in Südkorea im Jahr 2023 26,9 Geburten von Mehrlingen je 1.000 Geburten registriert. Damit landete das Land unter 27 führenden Nationen auf Platz zwei hinter Griechenland, das mit 29,5 Fällen an der Spitze liegt.Der Durchschnitt in den Ländern beträgt 15,5 Fälle.Bei den Geburten höhergradiger Mehrlinge (Drillinge, Vierlinge oder mehr) ist Südkorea mit 0,59 Fällen (Stand 2023) Spitzenreiter.In Südkorea ist in den letzten Jahren die Zahl der Mehrlingsgeburten gestiegen. Dies wurde in dem Bericht auf das steigende Geburtsalter und Fortschritte bei assistierter Reproduktionstechnologie zurückgeführt.