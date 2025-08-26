Südkorea-USA-Gipfel in Washington: Trump offen für Treffen mit Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung und US-Präsident Donald Trump sind am Montag in Washington zu einem Gipfeltreffen zusammengekommen.Im Mittelpunkt stand die Möglichkeit eines künftigen Dialogs zwischen den USA und Nordkorea. Lee bat Trump, sich mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un zu treffen. Trump erklärte, er wolle Kim nach Möglichkeit noch in diesem Jahr sehen.Trump äußerte zudem die Bereitschaft, im Oktober nach Korea zu reisen und am APEC-Gipfel in Gyeongju teilzunehmen. Dabei stellte er in Aussicht, selbst ein Treffen mit Kim vermitteln zu können, und fragte Lee direkt, ob er ein solches Gespräch wünsche.Beide Länder vereinbarten außerdem eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit im Bereich der Schiffbauindustrie.Lee hob hervor, dass die USA derzeit nicht nur im Schiffbau, sondern auch in der Industrie insgesamt eine Renaissance erlebten, und äußerte den Wunsch, dass Korea daran beteiligt werde.Trump erklärte, er hoffe auf eine Gelegenheit, die amerikanische Schiffbauindustrie zusammen mit Korea wiederzubeleben.