Präsident Lee sieht Südkorea als optimalen Partner für US-Fertigungsindustrie

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung hat Südkorea als optimalen Partner für die Renaissance der US-amerikanischen Fertigungsindustrie bezeichnet.Das sagte Lee bei einem Business Roundtable am Montag (Ortszeit) in Washington, zu dem Unternehmer aus beiden Ländern zusammenkamen.Laut dem Präsidialamt in Seoul schlug Lee dabei vor, die bilaterale Zusammenarbeit in strategischen Industrien wie Schiffbau und Kernkraftwerke sowie in Hightech-Industrien wie Halbleiter, KI und Biotechnologie voranzubringen. Dadurch sollten beide Länder ihre globale Wettbewerbsfähigkeit verbessern und zugleich durch gegenseitige strategische Investitionen und Käufe die Kooperation im Bereich Lieferketten stärken.Die Teilnehmer seien darin übereingekommen, dass beide Länder auf dem Weltmarkt führend sein könnten, sollten die innovative Technologie der USA und die Wettbewerbsfähigkeit Südkoreas im Herstellungsbereich miteinander kombiniert werden. Koreanische Unternehmen hätten Pläne für Investitionen von insgesamt 150 Milliarden Dollar in den USA bekannt gemacht, so das Präsidialamt.An der Veranstaltung nahmen führende Unternehmer aus verschiedenen Bereichen, darunter Halbleiter, Schiffbau und Mobilität, teil. Zu den Teilnehmern aus Südkorea zählten unter anderem der Vorsitzende von Samsung Electronics, Lee Jae-yong, der Vorsitzende der SK Group, Chey Tae-won und der Vorsitzende der Hyundai Motor Group, Chung Eui-sun. Die USA wurden von 21 Unternehmern vertreten, darunter dem CEO von Nvidia, Jensen Huang.