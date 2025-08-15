Südkorea und USA unterzeichnen elf Verträge und MOU in fünf Bereichen

Photo : YONHAP News

Anlässlich des bilateralen Gipfeltreffens haben Unternehmen Südkoreas und der USA eine Reihe von Verträgen und Absichtserklärungen zur Stärkung der Partnerschaft für eine Renaissance der Fertigungsindustrie unterzeichnet.Laut dem südkoreanischen Industrieministerium wurden bei einem Business Roundtable am Montag (Ortszeit) in Washington elf Verträge und Memoranda of Understanding (MOU) unterzeichnet. Sie beträfen die Bereiche Schiffbau, Atomkraft, Luftfahrt, Flüssigerdgas (LNG) und kritische Mineralien.In strategischen Industriesektoren wie Schiffbau und Atomkraft wurden sechs Absichtserklärungen über die Schaffung gemeinsamer Fonds für einen Ausbau der bilateralen Zusammenarbeit, Investitionen und Technologiekooperation unterzeichnet.Das Industrieministerium teilte mit, dass sich koreanische Unternehmen aktiv an der Stärkung der Fähigkeiten der USA in der Schiffbauindustrie und im maritimen Bereich sowie an der Wartung, Reparatur und Überholung amerikanischer Kriegsschiffe beteiligen würden. Man erwarte, dass dadurch die Dynamik für die Kooperation im Schiffbau verstärkt werde, die für beide Länder von Nutzen sei.Industrieminister Kim Jung-kwan versprach, dass die Regierung jede erforderliche institutionelle Unterstützung anbieten werde, damit die Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern in der herstellenden Industrie eine Renaissance einleiten könne. Er sagte Bemühungen zu, damit unendliche Geschäftsmöglichkeiten für Unternehmen beider Länder entstehen.