Nordkorea warnt erneut wegen koreanisch-US-amerikanischer Militärübung

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat erneut wegen der regelmäßigen gemeinsamen Übung Südkoreas und der USA „Ulchi Freedom Shield“ (UFS) gewarnt.Anlass ist, dass während der Übung Tarnkappen-Kampfjets F-35 der USA über der koreanischen Halbinsel zum Einsatz kamen.Die Kritik übte Kim Yong-bok, erster Vizechef des Generalstabs der nordkoreanischen Streitkräfte, wie die Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag meldete. Ihm zufolge würden die USA und Südkorea mit einer unangenehmen Situation konfrontiert, sollten sie weiterhin Machtspiele treiben.Er warnte, dass Nordkorea alles aufmerksam beobachte und auf jede Eventualität vorbereitet sei.Die Demonstration eines neuen gemeinsamen Operationsplans zur Ausweitung des Angriffs auf das Territorium Nordkoreas nach einem Präventivschlag auf seine Nuklearanlagen sei der eindeutigste Ausdruck von Kriegswillen, kritisierte Kim weiter. Er stellte die rhetorische Frage, wer als Hauptschuldiger die Menschheit mit Atomwaffen bedrohe und den Frieden zerstöre.Nach Angaben des südkoreanischen Militärs waren letzte Woche F-35A-Kampfjets der US-Luftwaffe in Südkorea eingetroffen, um an gemeinsamen Luftübungen im Rahmen von UFS teilzunehmen.