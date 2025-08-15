Billboard Hot 100: „Golden“ aus „KPop Demon Hunters“ wieder an der Spitze

Photo : YONHAP News

„Golden“ aus dem Netflix-Animationsfilm „KPop Demon Hunters“ hat den Spitzenplatz der US-Single-Charts Billboard Hot 100 zurückerobert.Billboard schrieb am Montag (Ortszeit) in der Ankündigung der neuesten Charts, dass „Golden“ um einen Rang zur Vorwoche die zweite Woche auf Platz eins vorgerückt sei.Nach seinem Einstieg in die Hot 100 Anfang Juli hatte „Golden“ vorletzte Woche erstmals den Spitzenplatz erreicht. Letzte Woche wurde der Song jedoch von „Ordinary“ von Alex Warren auf Platz zwei verdrängt.In den dieswöchigen Hot 100-Charts haben es vier Songs aus „KPop Demon Hunters“ unter die ersten Zehn geschafft.„Your Idol“ landete auf Platz vier, „Soda Pop“ auf Platz fünf. „How It´s Done“ belegte den zehnten Platz.Laut Billboard is es das erste Mal in der Geschichte der Hot 100, dass vier Songs aus einem Soundtrack-Album gleichzeitig in den Top Ten vertreten sind.