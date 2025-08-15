US-Expertin sieht weiterhin Unstimmigkeiten zwischen Südkorea und USA

Photo : YONHAP News

Eine US-Expertin sieht nach dem allgemein als erfolgreich bewerteten Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem südkoreanischen Amtskollegen Lee Jae Myung weiterhin Unstimmigkeiten.Vor allem auf den Gebieten Handel und Sicherheit gebe es noch Elemente von Spannungen, sagte Wendy Cutler, Vizepräsidentin der Denkfabrik Asia Society Policy Institute (ASPI) und Expertin für die koreanische Halbinsel.Das Gipfeltreffen sei wie erwartet gut verlaufen. Präsident Lee habe sich gut vorbereitet präsentiert, hieß es.Beide Staatschefs seien sich über die Bedeutung des Dialogs mit Nordkorea einig gewesen, obwohl es dort anscheinend kein Interesse an Gesprächen gebe. Trump habe Südkoreas Kooperation bei der Wiederbelebung der US-Schiffbauindustrie begrüßt, hob sie weiter hervor.Cutler wies aber auf unterschiedliche Interpretationen hinsichtlich der im Juli von Südkorea angekündigten Investitionspläne in Höhe von 350 Milliarden Dollar in den USA hin.Was eine mögliche Teilnahme Trumps am APEC-Gipfel Ende Oktober in Südkorea angehe, bleibe laut Cutler abzuwarten, ob er wirklich daran teilnehmen werde. Denn er sei solchen Treffen früher oft aus dem Weg gegangen.