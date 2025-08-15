Trump erwähnt Eigentumsrecht an Grundstücken von US-Militärbasen in Korea

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump hat ein Eigentumsrecht an Grundstücken mit Militärbasen in Südkorea zur Sprache gebracht.Die USA könnten ein solches Eigentumsrecht einfordern, sagte er beim Gipfeltreffen mit Südkoreas Präsident Lee Jae Myung am Montag (Ortszeit) im Weißen Haus.Hintergrund war die Frage eines Reporters, ob er einen Abbau der US-Truppen in Korea erwäge. Darüber wolle er nicht sprechen, da beide Länder Freunde seien, antwortete Trump.Anschließend wies er darauf hin, dass Südkorea Grundstücke für US-Militärbasen verpachtet habe. Es gebe aber einen großen Unterschied zwischen Schenken und Verpachten. Zu den Dingen, die er tun möchte, zähle vielleicht, Südkorea um die Überlassung des Geländes zu bitten, auf dem sich ihr großes „Fort“ befinde, sagte Trump weiter.Die USA hätten für den Bau des Stützpunktes viel Geld ausgegeben, auch Südkorea habe einen Beitrag geleistet. Er würde gerne nachschauen, ob die USA den Pachtvertrag aufheben und Eigentümer der Fläche werden könnten, auf der sich ihre riesige Militärbasis befinde.Die USA haben nach dem Abkommen über den Status der US-Truppen in Korea (SOFA) ein Nutzungsrecht für die Grundstücke, die für US-Militärbasen genutzt werden. Es ist das erste Mal, dass sie einen eigenen Besitz der Grundstücke zur Sprache brachten.