Koreanisches Nationalmuseum verzeichnet Rekord von 4,1 Millionen Besuchern

Photo : YONHAP News

Das Koreanische Nationalmuseum wird dieses Jahr einen Besucherrekord verzeichnen.Das Museum in Seoul gab am Dienstag bekannt, dass es im Zeitraum vom 1. Januar bis 25. August nach vorläufigen Schätzungen 4.189.822 Besucher begrüßt habe.Damit wurde die Besucherzahl von 3,78 Millionen im gesamten vergangenen Jahr bereits deutlich überschritten.Zudem wurde der im Jahr 2023 aufgestellte bisherige Jahresrekord bereits übertroffen. Mit 4.180.285 Besuchern war damals erstmals die Vier-Millionen-Schwelle überschritten worden.Sollte sich der aktuelle Trend fortsetzen, wird das Nationalmuseum erstmals seit seiner Eröffnung im Jahr 1945 mehr als fünf Millionen Besucher in einem Jahr anlocken.Erklärt werden die hohen Besucherzahlen mit einem gestiegenen Interesse an koreanischer Kultur. Dazu soll zuletzt vor allem die weltweit große Popularität des Netflix-Animationsfilms „KPop Demon Hunters“ beigetragen haben.