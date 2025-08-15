Verbraucherstimmung auf höchstem Stand seit siebeneinhalb Jahren

Photo : KBS News

Die Verbraucherstimmung in Südkorea ist im Juli auf den höchsten Stand seit mehr als sieben Jahren gestiegen.Nach Angaben der Zentralbank des Landes am Dienstag kletterte der Konsumklimaindex CCSI im August um 0,6 Punkte zum Vormonat auf 111,4.Dies entspricht dem höchsten Stand seit Januar 2018. Damals hatte der Wert bei 111,6 gelegen.Die Notenbank führte die verbesserte Lage auf die von der Regierung ausgegebenen Konsumgutscheine und einen Anstieg des Aktienvermögens zurück.Die Ende Juli ausgegebenen Konsumgutscheine hätten zu einer höheren Konsumneigung beigetragen. Steigende Börsenkurse in Südkorea und den USA hätten für mehr Kaufkraft gesorgt, lautet die Erklärung.Der Teilindex für die Einschätzung der aktuellen Konjunkturlage stieg besonders kräftig, und zwar um sieben Punkte auf 93.