Unterschiedliche Reaktionen von Parteien auf Lee-Trump-Treffen

Die Regierungspartei und die führende Oppositionspartei in Südkorea haben auf das erste Gipfeltreffen zwischen Präsident Lee Jae Myung und US-Präsident Donald Trump sehr unterschiedlich reagiert.Die Demokratische Partei bewertete das Treffen als erfolgreich. Sie brachte außerdem ihre Erwartung für eine Wiederaufnahme von Gesprächen zwischen Nordkorea und den USA zum Ausdruck.Die Regierungspartei hob vor allem die elf unterzeichneten Verträge und Absichtserklärungen als wichtigen Erfolg hervor.Dagegen hieß es von der Partei Macht des Volks, dass Lee in protokollarischer Hinsicht schlecht behandelt worden sei. Zudem habe er keine klaren Antworten in sensiblen Angelegenheiten erhalten, darunter Zölle und eine weitere Marktöffnung für landwirtschaftliche Erzeugnisse.Südkorea würde sich lediglich mit neuen Herausforderungen konfrontiert sehen, argumentierte die Partei und verwies auf die von Trump angesprochene Übertragung von Eigentum an Grundstücken für US-Militärbasen.