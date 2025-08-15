Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Internationales

Südkorea hofft auf Fortschritte für zweite Phase von FHA mit China

Write: 2025-08-26 14:49:17Update: 2025-08-26 15:26:29

Südkorea hofft auf Fortschritte für zweite Phase von FHA mit China

Photo : YONHAP News

Südkoreas Delegation von präsidialen Sondergesandten für China hat zu einem baldigen Abschluss der Verhandlungen für die zweite Phase des bilateralen Freihandelsabkommens aufgerufen. 

Eine solche Äußerung machte die vom ehemaligen Parlamentschef Park Byeong-seug angeführte Delegation am Montag, dem zweiten Besuchstag, beim Treffen mit dem chinesischen Handelsminister Wang Wentao in Peking. 

Wang sagte dabei, Südkorea habe Japan überholt und sei zum zweitgrößten Handelspartner Chinas geworden. China habe letztes Jahr ein Defizit von 35,3 Milliarden Dollar gegenüber Südkorea verbucht. Peking freue sich über dieses Defizit.

Park sagte daraufhin, man hoffe, dass die Verhandlungen für die zweite Phase des Freihandelsabkommens möglichst bald abgeschlossen würden. Er äußerte auch die Hoffnung, die Lieferketten für kritische Mineralien, einschließlich Seltener Erden, zu stärken und hierfür unter anderem ein Schnellverfahren und einen grünen Kanal zu etablieren.

Das Freihandelsabkommen zwischen Südkorea und China war 2015 in Kraft getreten. Beide Länder haben seitdem darüber verhandelt, das Abkommen auf die Bereiche Dienstleistungen und Investitionen zu erweitern. 

Die Delegation wird sich bis Mittwoch in China aufhalten und mit führenden Persönlichkeiten der Volksrepublik treffen.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >