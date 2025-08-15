„FAKE LOVE” von BTS eine Milliarde Mal auf Spotify gestreamt

Photo : YONHAP News

Der Song „FAKE LOVE“ der K-Pop-Band BTS ist auf Spotify mehr als eine Milliarde Mal gestreamt worden.Das gab ihre Agentur BigHit Music am Dienstag bekannt.Es gelang der siebenköpfigen Gruppe damit zum fünften Mal, auf der weltgrößten Musik-Streaming-Plattform die Eine-Milliarde-Marke bei den Streaming-Abrufzahlen zu überschreiten.Das Album „LOVE YOURSELF 轉 Tear”, in dem „FAKE LOVE“ enthalten ist, hatte als erstes K-Pop-Album die Spitze der US-Album-Charts „Billboard 200“ erobert.„FAKE LOVE“ hatte den zehnten Platz in den Single-Charts Billboard Hot 100 erreicht und den 42. Platz in den britischen Official Singles Chart Top 100.„3D“, ein Sololied des BTS-Mitglieds Jungkook, erreichte unterdessen eine Milliarde Streams auf Spotify. Mit vier solcher Songs verfügt er als K-Pop-Solokünstler über die meisten Lieder, die eine Milliarde Mal gestreamt wurden.