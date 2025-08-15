Zum Menü Zum Inhalt

Lee gratuliert Selenskyj zum Unabhängigkeitstag der Ukraine

Write: 2025-08-26 15:36:11Update: 2025-08-26 16:25:52

Lee gratuliert Selenskyj zum Unabhängigkeitstag der Ukraine

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung hat dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj eine Glückwunschbotschaft zum Unabhängigkeitstag der Ukraine am Sonntag (Ortszeit) geschickt. 

Selenskyj veröffentlichte Lees Botschaft auf der Plattform X. 

Lee schrieb darin, er gratuliere der Ukraine herzlich zum Unabhängigkeitstag. Seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen im Jahr 1992 hätten beide Länder ihre freundschaftlichen und kooperativen Beziehungen kontinuierlich weiterentwickelt. 

Er hoffe aufrichtig, dass in der Ukraine die Wiederherstellung von Frieden und der Wiederaufbau schnell verwirklicht würden, betonte Lee. 

Selenskyj bedankte sich für die Botschaft. Die Ukraine schätze Südkoreas unerschütterliche Unterstützung für ihre Souveränität und die territoriale Integrität sowie die wirtschaftliche und humanitäre Hilfe, die es in diesen schwierigen Zeiten geleistet habe. 

Er sei zuversichtlich dafür, dass durch gemeinsame Bemühungen ein größerer Erfolg für die Stärkung der Beziehungen zwischen beiden Ländern zum Wohl ihrer Völker erzielt werden könne, fügte Selenskyj hinzu.
