Regierung will Forschungsetat auf Rekordniveau anheben

Photo : YONHAP News

Regierung und Regierungspartei wollen den Haushalt für Forschung und Entwicklung im kommenden Jahr auf den bisher höchsten Stand erhöhen.Darauf verständigten sich beide Seiten am Dienstag bei einer Beratung über den Haushaltsplan für kommendes Jahr.Han Jeoung-ae, Vorsitzende des Politikausschusses der Demokratischen Partei, sagte im Anschluss an das Treffen, beide Seiten seien darin übereingekommen, dass der Haushaltsplan für nächstes Jahr zum Wirtschaftswachstum des Landes und einer finanziellen Erholung der Bürger beitragen sollte. Sie hätten vereinbart, dass darin die Philosophie der Regierung getreu berücksichtigt werden sollte, da es sich um den ersten Haushaltsplan der Regierung der Volkssouveränität handele.Nach weiteren Angaben einigten sich beide Seiten, den Irrtum der Vorgängerregierung, das F&E-Budget gekürzt zu haben, richtigzustellen. Sie hätten sich geeinigt, für effektive Investitionen einen Rekordhaushalt für F&E aufzustellen.Han teilte auch die Einigung mit, die Investitionen zur Reaktion auf die Klimakrise auszubauen. Vereinbart worden sei, einen Zuschuss für den Umstieg von einem Auto mit Verbrennungsmotor auf einen Elektrowagen einzuführen.Auch wurde eine größere staatliche Unterstützung für die Kinderbetreuung angekündigt, darunter die Ausweitung des Empfängerkreises für das Kindergeld.