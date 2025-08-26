Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Wirtschaft

Kospi verliert fast ein Prozent

Write: 2025-08-26 16:30:49

Kospi verliert fast ein Prozent

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Dienstag fast ein Prozent verloren.

Der Index büßte 0,95 Prozent auf 3.179,36 Zähler ein.

Grund für den Rückgang sei Unsicherheit über die Zinsentscheidung in den USA im kommenden Monat, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.

Andererseits seien die Anleger zum Teil erleichtert über den Ausgang des Treffens zwischen Präsident Lee Jae Myung und US-Präsident Donald Trump, das ohne Überraschungen zu Ende gegangen sei.

Beim Gipfel sei es eher darum gegangen, das bereits Erreichte zu verteidigen und nicht etwa darum, etwas Neues von den USA zu bekommen. So gesehen sei der Gipfel bis zu einem gewissen Grad erfolgreich gewesen, zitierte Yonhap den Analysten Park Sang-hyun von iM Securities.



Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >