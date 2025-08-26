Kospi verliert fast ein Prozent

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Dienstag fast ein Prozent verloren.Der Index büßte 0,95 Prozent auf 3.179,36 Zähler ein.Grund für den Rückgang sei Unsicherheit über die Zinsentscheidung in den USA im kommenden Monat, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Andererseits seien die Anleger zum Teil erleichtert über den Ausgang des Treffens zwischen Präsident Lee Jae Myung und US-Präsident Donald Trump, das ohne Überraschungen zu Ende gegangen sei.Beim Gipfel sei es eher darum gegangen, das bereits Erreichte zu verteidigen und nicht etwa darum, etwas Neues von den USA zu bekommen. So gesehen sei der Gipfel bis zu einem gewissen Grad erfolgreich gewesen, zitierte Yonhap den Analysten Park Sang-hyun von iM Securities.