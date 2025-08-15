Internationales USA schaffen Zollfreiheit für kleine Pakete ab

Die USA schaffen die Zollfreiheit für Pakete mit einem Wert unter 800 Dollar mit Wirkung ab dem 29. August ab.



Ein Dekret hierfür unterzeichnete US-Präsident Donald Trump im Juli. Demnach werden auf Waren, die über internationale Postnetze in die USA geliefert werden, Zölle gemäß den für die Herkunftsländer geltenden Zollsätzen erhoben.



Die Trump-Regierung ist der Ansicht, dass die Zollfreiheit für kleine Pakete ausländischen Unternehmen ermögliche, US-Zölle zu umgehen, und dass das System auch für den Handel mit Drogen und Schmuggelwaren genutzt werde.



Die koreanische Post Korea Post kündigte hierzu am 21. August an, dass auf ihren Postämtern die Annahme internationaler Postsendungen in die USA schrittweise eingestellt werde. Dokumente könnten jedoch weiterhin verschickt werden.