Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Internationales

USA schaffen Zollfreiheit für kleine Pakete ab

Write: 2025-08-27 10:05:55Update: 2025-08-27 15:58:43

Die USA schaffen die Zollfreiheit für Pakete mit einem Wert unter 800 Dollar mit Wirkung ab dem 29. August ab. 

Ein Dekret hierfür unterzeichnete US-Präsident Donald Trump im Juli. Demnach werden auf Waren, die über internationale Postnetze in die USA geliefert werden, Zölle gemäß den für die Herkunftsländer geltenden Zollsätzen erhoben. 

Die Trump-Regierung ist der Ansicht, dass die Zollfreiheit für kleine Pakete ausländischen Unternehmen ermögliche, US-Zölle zu umgehen, und dass das System auch für den Handel mit Drogen und Schmuggelwaren genutzt werde. 

Die koreanische Post Korea Post kündigte hierzu am 21. August an, dass auf ihren Postämtern die Annahme internationaler Postsendungen in die USA schrittweise eingestellt werde. Dokumente könnten jedoch weiterhin verschickt werden.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >