Nordkorea kritisiert Präsident Lee wegen Äußerungen über Denuklearisierung

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat Südkoreas Präsident Lee Jae Myung wegen seiner Äußerungen über die Denuklearisierung bei seinem USA-Besuch kritisiert.Lee hatte erklärt, dass Südkorea und die USA für die Friedensbildung und Denuklearisierung auf der koreanischen Halbinsel zusammenarbeiten würden.Es sei eine äußerst eitle Illusion, weiterhin vergebliche Erwartungen zu hegen, hieß es in einem Kommentar der Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch.Nordkoreas Position, dass es seine Atomwaffen niemals aufgeben werde, sei absolut unveränderlich. Sein Status als Atommacht sei eine unvermeidliche Entscheidung, die feindliche Bedrohungen von außen und den Wandel in der globalen Sicherheitsdynamik genau widerspiegele. Damit sich Nordkoreas Atompolitik verändern könne, müsse sich die Welt verändern, ebenso das politisch-militärische Umfeld auf der koreanischen Halbinsel, schrieb KCNA.Lee habe zu Beginn seiner Amtszeit so getan, als wolle er die innerkoreanischen Beziehungen wiederherstellen. Keine zehn Tage später habe er jedoch seine wahren Absichten und sein wahres Gesicht als "Konfrontationsfanatiker" offenbart, wurde in dem Bericht kritisiert.