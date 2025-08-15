Trump: Problem wegen Handelsabkommen mit Südkorea endgültig geklärt

Photo : YONHAP News

Laut US-Präsident Donald Trump hatte es ein Problem im Zusammenhang mit dem Handelsabkommen mit Südkorea gegeben.Dieses sei jedoch beim Gipfeltreffen mit Präsident Lee Jae Myung endgültig geklärt worden.Das sagte Trump auf einer Kabinettssitzung am Dienstag (Ortszeit), am Tag nach dem Treffen mit Lee.Trump nannte keine Einzelheiten zu dem Problem, das mit Südkorea bestanden haben soll.Südkorea habe sich an die Vereinbarung gehalten. Das sei gut, sagte er weiter.US-Handelsminister Howard Lutnick sagte zu der Angelegenheit, dass mit Investitionen Südkoreas und Japans ein nationaler Fonds für Wirtschaftssicherheit eingerichtet werde. Dieses Ergebnis komme dank der Zölle zustande.