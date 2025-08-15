Umfrage: 53,1 Prozent der Südkoreaner bewerten Lee-Trump-Treffen positiv

Photo : YONHAP News

In einer Umfrage hat die Mehrheit der Südkoreaner das Gipfeltreffen zwischen Präsident Lee Jae Myung und US-Präsident Donald Trump positiv bewertet.Realmeter befragte hierfür am Dienstag landesweit 507 Menschen ab 18 Jahren.Laut dem am Mittwoch veröffentlichten Ergebnis gaben 53,1 Prozent der Befragten eine positive Bewertung ab. 37,6 Prozent bezeichneten das Treffen als „sehr gut“, 15,6 Prozent als „ziemlich gut“.41,5 Prozent bewerteten das Treffen negativ. 27,9 Prozent nannten das Treffen „sehr schlecht“, 13,6 Prozent „ziemlich schlecht“.60,7 Prozent sagten, dass das Spitzentreffen Ergebnisse gebracht habe. Dagegen meinten 34,6 Prozent, es sei ergebnislos geblieben.Als Errungenschaften nannten 18 Prozent den Ausbau der wirtschaftlichen Zusammenarbeit in der Schiffbauindustrie und Fertigungsindustrie. 14 Prozent gaben den Vertrauensaufbau zwischen den Staatschefs an.Die Umfrage wurde im Auftrag der Zeitung „Energy Business Newspaper“ durchgeführt. Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 4,4 Prozentpunkten.