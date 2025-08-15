Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Kultur

„KPop Demon Hunters” wird bislang beliebtester Film auf Netflix

Write: 2025-08-27 11:59:27Update: 2025-08-27 13:49:36

„KPop Demon Hunters” wird bislang beliebtester Film auf Netflix

Photo : YONHAP News

„KPop Demon Hunters“ ist mittlerweile der meistgesehene Film auf Netflix. 

Nach Angaben des Streamingdienstes am Mittwoch wurde der Animationsfilm bisher 236 Millionen Mal aufgerufen. So häufig wurde auf der Plattform noch kein Film abgespielt. 

„KPop Demon Hunters“ verdrängte damit den Actionthriller „Red Notice“ mit 230,9 Millionen Aufrufen von der Spitze. 

Sollte die Show-Kategorie mitberücksichtigt werden, liegt der Animationsfilm an dritter Stelle hinter „Squid Game Staffel 1“ (265,2 Millionen Views) und „Wednesday Staffel 1“ (252,1 Millionen Views). 

Netflix ermittelt die meistgesehenen Filme und Shows anhand der Aufrufzahlen in den ersten 91 Tagen nach der Veröffentlichung.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >