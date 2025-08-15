Ermittlungen gegen US-Amerikaner wegen Versuch einer Flaschenpostversendung nach Nordkorea

Photo : YONHAP News

Die Staatsanwaltschaft ermittelt zum Fall einer Gruppe von US-Amerikanern, die unter anderem Reis in Plastikflaschen nach Nordkorea schicken wollten.Das gab die Polizeibehörde von Incheon am Dienstag bekannt. Die sechs Personen in ihren Zwanzigern bis Fünfzigern würden der Verletzung des Rahmengesetzes für Katastrophen- und Sicherheitsmanagement verdächtigt.Sie sollen am 27. Juni auf der Insel Ganghwa versucht haben, etwa 1.300 PET-Flaschen ins Meer zu werden. Darin hätten sich neben Reis auch Ein-Dollar-Scheine und Bibeltexte befunden.Die Beschuldigten argumentierten, sie hätten als Christen für missionarische Zwecke Bibeltexte nach Nordkorea schicken wollen.Für den Landkreis Ganghwa gilt seit dem vergangenen November eine Verwaltungsanordnung, nach der das Verschicken von Flugblättern in Richtung Nordkorea verboten ist. Zum Landkreis zählen auch die Gebiete nahe der innerkoreanischen Grenze im Westmeer.