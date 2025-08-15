Filmfestival in Busan: „No Other Choice“ von Park Chan-wook diesjähriger Eröffnungsfilm

Photo : YONHAP News

Zur Eröffnung der diesjährigen Filmfestspiele von Busan wird „No Other Choice“, der neue Film des koreanischen Filmregisseurs Park Chan-wook, gezeigt.Das gab das Exekutivkomitee des Filmfestivals auf einer Pressekonferenz am Dienstag in Seoul bekannt. Das Busan Internationale Filmfestival (BIFF) feiert in diesem Jahr seine 30. Auflage.„No Other Choice“ basiert auf dem Roman „The Ax“ des US-amerikanischen Schriftstellers Donald Westlake. Der Film läuft im Wettbewerb bei den am Mittwoch (Ortszeit) beginnenden Internationalen Filmfestspielen von Venedig.Beim BIFF wird dieses Jahr eine Wettbewerbssektion eingeführt, in der 14 asiatische Filme konkurrieren werden. In fünf Kategorien, darunter bester Film und bester Regisseur, wird der „Busan Award“ verliehen.Zum diesjährigen Festival wurden 241 Filme offiziell eingeladen, 17 Produktionen mehr als im Vorjahr.Zum Träger der Auszeichnung „Asiatischer Filmemacher des Jahres“ wurde der iranische Regisseur Jafar Panahi bestimmt.Außerdem werden Werke des italienischen Regisseurs Marco Bellocchio und der französischen Schauspielerin Juliette Binoche beleuchtet. Bellocchio will selbst zu der Verunstaltung in der südkoreanischen Hafenstadt kommen. Es wäre seine erste Teilnahme an einem Filmfestival in Asien.Das Filmfestival in Busan findet vom 17. bis 26. September statt.