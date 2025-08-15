Sondergesandter rechnet mit Xis Südkorea-Besuch für APEC-Teilnahme

Photo : YONHAP News

Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping wird nach Einschätzung eines südkoreanischen Sondergesandten zur Teilnahme am APEC-Gipfel das Land besuchen, sofern nichts Unerwartetes passiert.Das sagte Park Byeong-seug, Leiter der Gruppe von Sondergesandten von Präsident Lee Jae Myung für China, am Dienstag bei einem Treffen mit Korrespondenten in der südkoreanischen Botschaft in Peking.Lee hatte in einem Schreiben an Xi um dessen Teilnahme am APEC-Gipfel Ende Oktober in Gyeongju gebeten. Dazu äußerte Park, Xi habe wiederholt seine Hoffnung auf einen Besuch in Südkorea geäußert. Er denke, dass Xi kommen werde, es sei denn, es trete ein welterschütterndes Ereignis ein.Xi hatte zuletzt im Juli 2014 Südkorea besucht.Die Sondergesandten baten China auch um die Öffnung für koreanische Kulturinhalte, unter anderem die Aufhebung der von Peking verhängten Restriktionen für die koreanische Kultur. Diesbezüglich sagte Park, man habe festgestellt, dass es einen Berg zu überwinden gebe.Beide Seiten hätten Meinungsunterschiede festgestellt. Nach seiner Meinung würde noch Zeit gebraucht. Chinesische Spitzenbeamte hätten die Notwendigkeit von Maßnahmen gegen anti-chinesische Stimmung in Südkorea angesprochen, hieß es.