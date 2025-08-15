Rekordanstieg bei Geburtenzahl im zweiten Quartal

Photo : YONHAP News

Südkorea hat im zweiten Quartal bei der Zahl der Geburten einen Rekordanstieg verzeichnet.Nach Angaben des Statistikamtes am Mittwoch wurden von April bis Juni 60.979 Kinder geboren. Dies sind 4.157 Kinder oder 7,3 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.Dies entspricht dem stärksten Anstieg in einem zweiten Quartal seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1981.Zudem ist dies die höchste Geburtenzahl seit dem zweiten Quartal 2021.Die zusammengefasste Geburtenziffer kletterte im zweiten Quartal um 0,05 Kinder zum Vorjahr auf 0,76 Kinder je Frau.Allein im Juni wurden 19.953 Neugeburten gemeldet. Dies sind 1.709 Kinder oder 9,4 Prozent mehr verglichen mit dem Vorjahr.Bei den monatlichen Geburten ging es seit Juli 2024 den zwölften Monat in Folge aufwärts. Als Grund wird eine relativ hohe Zahl der Menschen im Alter von 30 bis 34 Jahren genannt. In diesem Alter werden die meisten Koreaner Eltern.Die Zahl der Sterbefälle stieg im Juni um 1,5 Prozent zum Vorjahr auf 27.270.Bei der natürlichen Bevölkerungsentwicklung (Differenz zwischen Geburten und Sterbefällen) wurde ein Rückgang von 7.317 Menschen verbucht.