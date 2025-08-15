Zahl der Einpersonenhaushalte übertrifft erstmals zehn Millionen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Einpersonenhaushalte in Südkorea hat die Zehn-Millionen-Marke überschritten.Dies ergaben statistische Daten, die das Innenministerium am Mittwoch veröffentlichte.Den Daten zufolge gab es Ende letzten Jahres landesweit 24,118 Millionen Haushalte. Dies sind etwa eine Million mehr als im Jahr 2020.Die Zahl der Singlehaushalte übertraf zehn Millionen und machte 42 Prozent aller Haushalte aus.Die Zahl der Einpersonenhaushalte hatte im Jahr 2020 erstmals die Neun-Millionen-Schwelle durchbrochen.In dem Zeitraum sank die Zahl der Haushalte mit vier oder mehr Mitgliedern von 4,61 Millionen auf 3,94 Millionen.Die Zahl der registrierten Einwohner ging von 51,83 Millionen im Jahr 2020 auf 51,22 Millionen im Jahr 2024 zurück. Damit wurde das fünfte Jahr in Folge ein Rückgang verzeichnet.Jedoch hat sich der Rückgang etwas verlangsamt, nachdem 2022 der stärkste Rückgang verzeichnet worden war.