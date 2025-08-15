Hochrangiger APEC-Dialog über Kulturindustrie eröffnet

Photo : YONHAP News

Der hochrangige Dialog der APEC über Kultur- und Kreativwirtschaft 2025 ist am Mittwoch in Südkorea feierlich eröffnet worden.Der südkoreanische Kulturminister Chae Hwi-young sagte in seiner Eröffnungsrede, die APEC habe seit ihrer Gründung das Wirtschaftswachstum und die Förderung des Gemeinschaftsgeistes durch die gegenseitige Zusammenarbeit als Kernziele verfolgt. Die Veranstaltung werde das erste Forum für eine richtige Diskussion über die Kooperation im Bereich Kultur- und Kreativwirtschaft sein. Sie werde auch ein deutlicher Meilenstein für gemeinsamen Wohlstand durch Kultur sein.Der Dialog findet bis Donnerstag in Gyeongju statt, wo Ende Oktober das Gipfeltreffen der APEC-Länder stattfindet.Im Anschluss an die Eröffnungszeremonie traf Chae mit der japanischen Kultus- und Wissenschaftsministerin Toshiko Abe und dem indonesischen Amtskollegen Fadli Zon zu bilateralen Gesprächen zusammen.