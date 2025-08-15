Haftantrag gegen Ex-Premier Han abgelehnt

Photo : YONHAP News

Der ehemalige Ministerpräsident Han Duck-soo ist einer Inhaftierung entgangen.Das Bezirksgericht Seoul Zentral lehnte am Mittwoch einen wegen Beihilfe zur Rebellion gestellten Haftantrag gegen Han ab.Begründet wurde die Entscheidung damit, dass es Streitpotenzial in Bezug auf die rechtliche Beurteilung wichtiger Sachverhalte und des Handelns des Verdächtigen gebe. Auch könne kaum von einer Flucht- und Verdunkelungsgefahr ausgegangen werden.Han steht im Verdacht, als Ministerpräsident den damaligen Präsidenten Yoon Suk Yeol nicht an der illegalen Ausrufung des Kriegsrechts im Dezember gehindert und Beihilfe geleistet zu haben.Das für die Ermittlungen in dem Fall zuständige Team um Sonderstaatsanwalt Cho Eun-suk wirft Han vor, trotz der großen Verantwortung für die Staatsführung als Ministerpräsident die Rebellion aufgrund der illegalen Kriegsrechtsverhängung nicht aktiv verhindert und stattdessen Beihilfe geleistet zu haben.