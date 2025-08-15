Immer mehr Medizintouristen besuchen Hautkliniken

In den letzten 15 Jahren ist die Zahl der Medizintouristen in dermatologischen Kliniken in Südkorea erheblich gestiegen.Nach Angaben des Koreanischen Instituts für die Förderung der Gesundheitsindustrie am Donnerstag kamen letztes Jahr 705.044 ausländische Patienten nach Südkorea, um eine dermatologische Behandlung zu erhalten.Die Zahl hat sich von 239.060 im Jahr 2023 fast verdreifacht.Verglichen mit dem Stand im Jahr 2009, als das Projekt zur Anlockung ausländischer Patienten gestartet wurde, stieg die Zahl um das 117-Fache. Damals waren 6.015 dieser Patienten gezählt worden.Der Anteil der Dermatologie an den Behandlungen von Medizintouristen kletterte von 9,3 Prozent im Jahr 2009 auf 56,6 Prozent im vergangenen Jahr.Es war damit der höchste Anteil. Dahinter folgte die Plastische Chirurgie mit 11,4 Prozent Anteil und die integrierte Innere Medizin mit zehn Prozent. Check-up-Zentren für Gesundheitsuntersuchungen kamen auf 4,5 Prozent.Die größte Gruppe unter den ausländischen Patienten, die letztes Jahr eine Hautklinik besuchten, stellten japanische Staatsangehörige mit 43,7 Prozent dar. Dahinter folgten Chinesen (24,4 Prozent), Taiwanesen (9,6 Prozent) und US-Amerikaner (5,7 Prozent).