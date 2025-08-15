Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Internationales

Peking: Nordkoreas Machthaber wird an Militärparade zum Siegestag teilnehmen

Write: 2025-08-28 11:38:17Update: 2025-08-28 13:23:30

Peking: Nordkoreas Machthaber wird an Militärparade zum Siegestag teilnehmen

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un wird an einer Militärparade zum Tag des Sieges am 3. September in Peking teilnehmen. 

Das gab das chinesische Außenministerium am Donnerstag bekannt. Am 3. September begeht China den 80. Jahrestag des Siegs im Widerstandskrieg gegen Japan. 

Auf Einladung von Staatspräsident Xi Jinping würden 26 ausländische Staats- und Regierungschefs an den Gedenkfeierlichkeiten teilnehmen, teilte der stellvertretende Außenminister Hong Lei mit. Auf der bekannt gemachten Liste steht auch Kims Name.

Zu den Teilnehmern zählen nach chinesischen Angaben unter anderem der russische Präsident Wladimir Putin sowie die Staats- und Regierungschefs von Vietnam, Laos, Indonesien und Iran. 

Aus Südkorea wird der Präsident der Nationalversammlung, Woo Won-shik, anreisen.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >