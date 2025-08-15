Zum Menü Zum Inhalt

Notenbank erhöht Wachstumsprognose für 2025 auf 0,9 Prozent

Write: 2025-08-28 11:59:36Update: 2025-08-28 16:20:54

Notenbank erhöht Wachstumsprognose für 2025 auf 0,9 Prozent

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Zentralbank hat ihre Wachstumsprognose für das Land für dieses Jahr leicht angehoben. 

In ihrem am Donnerstag veröffentlichten aktualisierten Wirtschaftsausblick erwartet die Bank of Korea, dass das reale Bruttoinlandsprodukt dieses Jahr um 0,9 Prozent wachsen wird. Damit wurde ihre im Mai gestellte Prognose von 0,8 Prozent um 0,1 Prozentpunkte nach oben korrigiert. 

Die Notenbank hatte im Mai 2024 2,1 Prozent Wachstum für 2025 prognostiziert und den Wert anschließend schrittweise nach unten korrigiert. Nun gab es erstmals wieder eine Korrektur nach oben.

Mit 0,9 Prozent ist die Notenbank optimistischer als der Internationale Währungsfonds, der 0,8 Prozent Wachstum für Südkorea prognostizierte. Die Prognose der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) von 1,0 Prozent liegt jedoch darüber. 

Die Notenbank bewertete es offenbar positiv, dass sich der Konsumklimaindex verbessert hat und dass dies zu einer tatsächlichen Erholung des privaten Konsums führt. 

Das Finanzministerium hatte in seinem am 14. August veröffentlichten monatlichen Konjunkturbericht die Einschätzung mitgeteilt, dass es trotz einer verzögerten Erholung bei den Bauinvestitionen und einer weiter befürchteten Exportverlangsamung Anzeichen für eine Erholung gebe. Dabei wurde auf einen wieder steigenden Konsum hingewiesen. 

Die Wachstumsprognose für nächstes Jahr ließ die Notenbank unverändert bei 1,6 Prozent.
