OpenAI eröffnet in Seoul dritte Niederlassung in Asien

Photo : YONHAP News

OpenAI wird nächsten Monat in Seoul eine Niederlassung eröffnen.Nach Angaben der IKT-Branche am Donnerstag wird OpenAI Korea am 10. September seine Eröffnung feiern.Wie verlautete, werde der Chef von OpenAI Korea noch in diesem Monat vorgestellt. Das Einstellungsverfahren laufe bereits.Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Francisco und Büros in europäischen Ländern wie Deutschland, Frankreich und Großbritannien. In Asien hat die Firma in Japan und Singapur Niederlassungen.Das Büro in Korea wird für OpenAI weltweit die zwölfte Niederlassung und die dritte in Asien sein.Das Unternehmen kündigte auch an, sein globales Programm zur Förderung von Kreativen „Creative Lab“ in Südkorea einzuführen. Geplant sei demnach ein „Creative Lab Seoul“.Südkorea verfügt über die weltweit zweithöchste Zahl der zahlenden Abonnenten des KI-Chatbots von OpenAI, ChatGPT, hinter den USA. Im Mai überschritt die Zahl der monatlich aktiven Nutzer von ChatGPT in dem Land die Zehn-Millionen-Marke.Außerdem gibt es in Seoul laut Unternehmensdaten so viele Benutzer des Bildgenerators von OpenAI wie in keiner anderen Stadt der Welt.