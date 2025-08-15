Notenbank: US-Zölle lassen Südkoreas Wachstumsrate um 0,45 Prozentpunkte sinken

Photo : YONHAP News

Die Importzölle der USA werden laut einer Analyse Südkoreas Wachstumsrate dieses Jahr um 0,45 Prozentpunkte sinken lassen.Diese Einschätzung teilte die Zentralbank Bank of Korea in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht mit.Nächstes Jahr werde der durch die US-Zölle verursachte Wachstumsverlust noch größer ausfallen und 0,6 Prozentpunkte betragen, so die Notenbank.Als Hauptgrund wird eine zunehmende Exportverlangsamung infolge schrumpfender Ausfuhren in die USA genannt.Es wird erwartet, dass die südkoreanischen Exporte in die USA verglichen mit der Zeit vor der Einführung der Zölle dieses und nächstes Jahr um sieben Prozent zurückgehen werden.Die Zentralbank geht davon aus, dass unter anderem Metallprodukte wie Stahl wegen des hohen Zollsatzes sowie Autos und Maschinen von einem Exportrückgang betroffen sein werden. Autos und Maschinen haben besonders hohe Anteile an den koreanischen Lieferungen in die USA.Die Notenbank warnte außerdem vor einer erheblichen Störung des Ökosystems der einheimischen Industrie, sollten für die USA bestimmte Exporte des Auslands im großen Stil umgeleitet werden.