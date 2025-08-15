Yoo Seung-jun gewinnt Klage wegen abgelehnten Visums

Photo : YONHAP News

Der koreanisch-amerikanische Sänger Steve Sueng Jun Yoo hat einen Prozess gegen Südkorea wegen eines abgelehnten Visums gewonnen.Das Verwaltungsgericht Seoul urteilte in der Klage von Yoo gegen den südkoreanischen Generalkonsul in Los Angeles zugunsten des Klägers. Es war die dritte Klage des Sängers, in Südkorea als Yoo Seung-jun bekannt, gegen den Generalkonsul der US-Stadt nach einem abgelehnten Antrag auf ein Einreisevisum für Südkorea.Das Richtergremium verwies auf eine fehlende Begründung für die Verweigerung. Es handele sich um einen Ermessensmissbrauch. Die Verfügung sei rechtswidrig und müsse zurückgenommen werden.Eine weitere Klage des Sängers, mit der die Nichtexistenz der Entscheidung für ein Einreiseverbot für ihn bestätigt werden soll, wurde jedoch verworfen. Yoo argumentiert, dass der Beschluss des Justizministeriums für ein Einreiseverbot aus dem Jahr 2002 ungültig sei.Yoo, einst ein beliebter Sänger in Südkorea, hatte 2002 die US-Staatsbürgerschaft erworben, um in seinem Mutterland nicht zum Militär gehen zu müssen. Seitdem hat das Justizministerium ihm die Einreise nach Südkorea untersagt.Er hatte 2015 beim Generalkonsulat in Los Angeles ein Visum für Auslandskoreaner beantragt, der Antrag war jedoch abgelehnt worden.